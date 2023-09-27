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ВСУ наступают на двух направлениях

ВСУ наступают на двух направлениях

Украинские военные продолжают наступать на двух направлениях, отбили вражескую атаку под Бахмутом и уничтожили российский комплекс С-300.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

«В течение суток состоялось 14 боевых столкновений. Враг нанес 44 авиационных удара и совершил 27 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах.

Вследствие российских атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома, больница и другая гражданская инфраструктура.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

Определенные подразделения Вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Поповка Черниговской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись 25 населенных пунктов, среди них Турья Черниговской области; Хлебороб, Чернацкое, Рудак, Рожковичи, Яструбщина Сумской области и Одноробовка, Глубокое, Старица, Гатище Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационные удары возле Бологовки, Кругляковки Харьковской области и Новоселовского Луганской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Кисловка Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении от авиационных ударов врага пострадали Надежда, Новоегоровка, Невское Луганской области и Северск, Спорное, Веселое Донецкой области.

Россияне обстреляли из артиллерии и минометов более 10 населенных пунктов, среди них Невское, Белогоровка Луганской области и Спорное, Раздоловка, Донецкой области.

На Бахмутском направлении украинские защитники успешно отбили атаку противника в районе Григорьевки Донецкой области. Враг нанес авиационные удары возле Андреевки, Константиновки, Северного, Торецка Донецкой области.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 15 населенных пунктов, в частности Николаевка, Марково, Ивановское, Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка Донецкой области. Противник и в дальнейшем наращивает плотность минно-взрывных заграждений.

На Авдеевском направлении захватчики нанесли авиационные удары неподалеку Авдеевки и Водяного Донецкой области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Новобахмутовка, Новокалиново, Степное, Авдеевка, Северное и Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении в течение суток украинские защитники успешно отбили 8 атак врага непосредственно в районе Марьинки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар вблизи Новомихайловки Донецкой области.

Под огнем россиян находилось около 10 населенных пунктов, в частности, Красногоровка, Александрополь, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Екатериновка Донецкой области.

На Шахтерском направлении украинские защитники успешно отбили атаку противника в районе Ровнополя Донецкой области. Враг нанес авиационные удары возле Урожайного и Старомайорского Донецкой области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди которых Богоявленка, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении враг нанес авиационный удар неподалеку Новоданиловки Запорожской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, в частности, Чаривне, Работино, Малые Щербаки, Каменское, Плавни Запорожской области и Никополь Днепропетровской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационные удары возле Николаевки, Бургунки и Ольговки Херсонской области.

Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них город Херсон, Антоновка, Днепровское, Широкая Балка Херсонской области.

В то же время, Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят вражеским войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также украинскими защитниками было уничтожено 2 разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по зенитно-ракетному комплексу С-300 и 6 артиллерийских средствах противника», – говорится в сообщении.

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