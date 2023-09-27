Чернышевский: Лучше бы французы в Шуше консульство открыли

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Как сообщает Tg-канал Minval – LIVE, бывший депутат Саратовской областной думы от «Единой России», политический аналитик, историк Дмитрий Чернышевский на своем канале в Youtube прокомментировал внезапную активность Франции на Южном Кавказе.

«Франция откроет консульство в Зангезуре – в Сюнике. Об этом заявила на заседании Национального Собрания глава МИД страны Катрин Колонна», – напоминает эксперт.

«У меня в связи с этим всего один вопрос. А чего это Франция на Кавказ лезет? Ее только что из Нигера поперли, можно сказать, пинками. Позорнейшим образом четвертая страна Западной Африки (французской Африки) теряется Парижем. Макрон буквально на днях объявил о выводе французских войск и посольства из Нигера. А тут они, понимаешь ли, на Кавказ устремились». – удивляется Чернышевский.

«Послушайте. Кавказ – это не опереточные генералы и войска западно-африканских государств. Тут ребята серьезные. Зря французы сюда лезут. Не там они консульство открывают. Лучше бы в Шуше консульство открыли. Помогали ли бы беженцам (вынужденным переселенцам – прим. Минвала) возвращаться в свои дома после войны, после окончательного решения этого карабахского вопроса, который кровоточил гноящейся раной на теле Южного Кавказа», – выражает свое мнение историк.

«Будем надеяться, что смешные попытки французов не приведут к обострению ситуации после того, как Азербайджан хирургическим путем карабахский вопрос наконец-то решил. Слава Азербайджану!» – заявил Чернышевский.