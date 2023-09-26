БПЛА Shahed-136 будет оснащен турбореактивным двигателем (видео)

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Швейцарский OSINT-аналитик Бенджамин Питте продемонстрировал работу модернизированного иранского дрона-камикадзе Shahed-136 OWA. Он обнародовал видео сегодня, 26 сентября, на собственной странице в социальной сети X (бывший Twitter).

Единственная информация, которой поделился Питте, это то, что новая версия «Шахеда» оснащена турбореактивным двигателем.

Иранские паблики говорят, что ролик был снят для «флагманского документального фильма» и выражают благодарность за создание высококачественного тизера. Однако OSINT-аналитики уверены, что Тегеран может успешно продать модернизированные БПЛА Москве.

«Они идеально подойдут для поражения больниц и зерновых силосов. Я уверен, что у Ирана не будет проблем с продажей их России», — написал Питте.