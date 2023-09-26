В Ходжалы обнаружен еще один склад боеприпасов (видео)

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В Карабахском регионе продолжаются мероприятия по выявлению сооружений гражданского назначения, использовавшихся формированиями вооруженных сил Армении и незаконными армянскими вооруженными формированиями в военных целях. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

В ходе осмотра объектов гражданской инфраструктуры на территории Ходжалинского района был обнаружен очередной склад боеприпасов.

На складе было обнаружено и изъято большое количество патронов, ручных гранат, минометов, тяжелых артиллерийских и танковых снарядов различного калибра, а также управляемые ракеты противотанкового ракетного комплекса и другие боеприпасы.

На территории было также обнаружено и изъято большое количество ящиков с боеприпасами, загруженных в прицепы.