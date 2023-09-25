В Украине за сутки произошло 17 боестолкновений

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В течение суток 25 сентября в Украине произошло 17 боевых столкновений. Россияне нанесли 14 ракетных и 57 авиационных ударов, совершили более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам. Об этом сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. Десятки населенных пунктов пострадали от авиационных и артиллерийских ударов.

На северском и слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль границы Украины.

На бахмутском направлении силы обороны Украины успешно отразили атаку противника в районе Клещиевки Донецкой области.

На марьинском направлении на протяжении суток украинские защитники успешно отразили семь атак врага непосредственно возле Марьинки Донецкой области. Противник пытался восстановить утраченное положение в районе Новомихайловки Донецкой области, но успеха не имел.

Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на мелитопольском направлении, наступательные действия на бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта, сообщают в Генштабе.

В течение суток авиация сил обороны Украины нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и один удар – по зенитно-ракетному комплексу россиян.

Подразделения ракетных войск поразили девять артиллерийских средств, район сосредоточения вооружения и военной техники, склад боеприпасов и станцию радиоэлектронной борьбы россиян.