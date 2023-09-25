Администрация президента Азербайджана – о взрыве в Ханкенди |
Азербайджан отправил медпомощь в Ханкенди (фото) |
Поставки нефтепродуктов из Азербайджана в ЕС возросли в 286 раз |
Опровергнуты слухи о кончине Ганиры Пашаевой |
Госдеп отмечает важность прочного мирного соглашения между Баку и Ереваном |
Подошел к концу визит Эрдогана в Азербайджан (фото) |
Азербайджан конфисковал вражескую технику (список) |
От имени президента Ильхама Алиева дан обед в честь Эрдогана |
Генпрокуратура: Остерегайтесь мин и других неразорвавшихся боеприпасов (видео) |
Главное Армия

В Украине за сутки произошло 17 боестолкновений

В Украине за сутки произошло 17 боестолкновений

В течение суток 25 сентября в Украине произошло 17 боевых столкновений. Россияне нанесли 14 ракетных и 57 авиационных ударов, совершили более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам. Об этом сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. Десятки населенных пунктов пострадали от авиационных и артиллерийских ударов.

На северском и слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль границы Украины.

На бахмутском направлении силы обороны Украины успешно отразили атаку противника в районе Клещиевки Донецкой области.

На марьинском направлении на протяжении суток украинские защитники успешно отразили семь атак врага непосредственно возле Марьинки Донецкой области. Противник пытался восстановить утраченное положение в районе Новомихайловки Донецкой области, но успеха не имел.

Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на мелитопольском направлении, наступательные действия на бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта, сообщают в Генштабе.

В течение суток авиация сил обороны Украины нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и один удар – по зенитно-ракетному комплексу россиян.

Подразделения ракетных войск поразили девять артиллерийских средств, район сосредоточения вооружения и военной техники, склад боеприпасов и станцию радиоэлектронной борьбы россиян.

Теги:
Из этой рубрики
Буданов раскрыл цель номер 1 на территории России
Армия

Буданов раскрыл цель номер 1 на территории России

2023/09/26, 01:00
Бербок признала отправку Украине старой военной техники
Армия

Бербок признала отправку Украине старой военной техники

2023/09/26, 00:54
Белгородская область подверглась атаке дронов
Армия

Белгородская область подверглась атаке дронов

2023/09/26, 00:06
В Украине за сутки произошло 17 боестолкновений
Армия

В Украине за сутки произошло 17 боестолкновений

2023/09/25, 23:26
Азербайджан конфисковал вражескую технику (список)
Армия

Азербайджан конфисковал вражескую технику (список)

2023/09/25, 19:58
Президенты Азербайджана и Турции приняли участие в открытии Нахчыванского восстановительно-производственного военного комплекса
Армия

Президенты Азербайджана и Турции приняли участие в открытии Нахчыванского восстановительно-производственного военного комплекса

2023/09/25, 17:35
В Агдаме конфискована военная техника, оружие и боеприпасы (фото)
Армия

В Агдаме конфискована военная техника, оружие и боеприпасы (фото)

2023/09/25, 15:30
Двое азербайджанских военных насмерть подорвались на мине
Армия

Двое азербайджанских военных насмерть подорвались на мине

2023/09/25, 12:47
Оружие и боеприпасы обнаружены на очередном гражданском объекте в Карабахе (видео)
Армия

Оружие и боеприпасы обнаружены на очередном гражданском объекте в Карабахе (видео)

2023/09/25, 10:54