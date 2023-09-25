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В Агдаме конфискована военная техника, оружие и боеприпасы (фото)

В Агдаме конфискована военная техника, оружие и боеприпасы (фото)

На территории Агдамского района конфискована военная техника, оружие и боеприпасы различного назначения.

Как сообщает Министерство обороны Азербайджана, в селе Гызыл Кенгерли Агдамского района обнаружены и конфискованы танки, боевые машины пехоты (БМП), военная техника, большое количество артиллерийских снарядов, противотанковые средства, минометы, разнокалиберное оружие и боеприпасы, принадлежащие подразделениям ВС Армении и незаконным армянским вооруженным формированиям.

В регионе продолжается конфискация оружия, боеприпасов и военной техники.

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