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В Турцию отправлено ходатайство по уголовным делам, связанным с депортацией из Западного Азербайджана

В Турцию отправлено ходатайство по уголовным делам, связанным с депортацией из Западного Азербайджана

Учитывая масштабы уголовных дел, возбужденных в связи с депортацией из Западного Азербайджана, в 76 районных прокуратур направлены соответствующие указания с целью проведения отдельных следственных мероприятий, и в настоящее время эти указания выполняются. Продолжаются необходимые следственные мероприятия, связанные с выявлением и допросом вынужденных переселенцев из Западного Азербайджана, проживающих в различных регионах.

Об этом заявил заместитель генерального прокурора Эльмар Джамалов во время общественных слушаний в Милли Меджлисе на тему «Возвращение в Западный Азербайджан: Правовые аспекты», организованных Комитетом по правовой политике и государственному строительству, передает АПА.

«В то же время в Турецкую Республику направлено соответствующее ходатайство по поводу обнаружения и восстановления архивных документов и оказания юридической помощи другими способами. В ходе расследования были выявлены и допрошены близкие родственники 30 из 216 человек, убитых армянами на территории Западного Азербайджана в ходе массовой депортации и геноцида, имевших место в 1987-1991 годах, а также свидетели этих событий», – отметил он.

Эльмар Джамалов отметил, что 15 человек во время депортации с территории Западного Азербайджана получили травмы в результате избиения армянами различными предметами, эти лица и их родственники были опознаны и допрошены как потерпевшие или законные наследники потерпевших:

«За этот период на основании запросов, поступивших от оперативных органов, в городе Баку и других регионах страны были опознаны и допрошены 2500 человек из числа жертв депортации и геноцида, архивные документы были рассмотрены, распечатаны и приобщены к уголовному делу».

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