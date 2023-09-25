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Украина и США будут вместе производить оружие и оборонные системы

Украина и США будут вместе производить оружие и оборонные системы

Президент Владимир Зеленский рассказал в вечернем видеообращении о том, каких успехов удалось добиться во время его поездки в США и Оттаву.

В частности, он отметил, что США и Канада предоставят новые оборонные пакеты, включающие артиллерию, снаряды, ракеты для «хаймарсов», ракеты для ПВО, дополнительные системы ПВО, тактические машины. И еще некоторые другие виды оружия, которые заявят сами о себе в поле боя.

Канада предоставит оборонную поддержку на полмиллиарда долларов США, а также передаст эвакуационные машины «медеваки».

Кроме того, с США достигнуто решение о совместном производстве оружия и оборонных систем, в том числе и ПВО.

«Это то, что было абсолютной фантастикой еще недавно. Но станет реальностью. Мы сделаем это реальностью. Каждый, кто работает на государство. И это новое качество оборонной промышленности Украины – гораздо сильнее. И это же экономика. Защита для наших городов. Предприятия, новые рабочие места для обоих наших народов – и для украинцев, и для американцев. У нас есть четкая перспектива – то, о чем уже договорились, – новой прочности Украины для недопущения повторения российских агрессий. Я благодарен президенту Байдену, всей его команде и каждому в Америке, кто ценит свободу и поддерживает Украину», – отметил Зеленский.

Он добавил, что у власти есть и экономические договоренности.

«Есть решение о зоне свободной торговли с Канадой. В Вашингтоне — меморандум о взаимодействии в энергетике. В Оттаве — договоренность о возобновлении Каховской ГЭС и реконструкции Каневской. Очевидный интерес крупных компаний и США и Канады работать в Украине. На уровне Минстратегпрома — взаимопонимание с оборонными компаниями», – добавил президент.

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