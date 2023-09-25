В Украине оценили число российских кораблей в Черном море

58 Просмотров

В начале полномасштабного российского вторжения количество кораблей Черноморского флота РФ составляло 13 единиц. На сегодняшний день пять из этих судов небоеспособны. Об этом рассказал спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук в эфире телеканала FREEДОМ.

«С начала полномасштабного вторжения в акватории Черного моря РФ имело 13 единиц – семь из них были штатно, еще шесть они загнали под видом учений перед полномасштабным вторжением, чтобы усилить свою группировку. Пять из них сейчас небоеспособны. По той информации, что у нас есть, два из них уничтожены практически полностью», – сообщил он.

Плетенчук подчеркнул, что сейчас для России важно уберечь уцелевшие корабли, поскольку они понадобятся для обеспечения логистики в случае окончательного уничтожения Крымского моста.