Как ВСУ освобождали Клещеевку (видео)

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Воины 80 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ показали освобождение Клещеевки, что под Бахмутом Донецкой области.

Кадры ожесточенных боев опубликовал командующий Сухопутных войск Александр Сырский. На кадрах видно, как украинские защитники шаг за шагом освобождали Клещеевку, штурмуя каждую лесопосадку и окоп, занятый захватчиками.

Воины на видео отмечают, что некоторые россияне попали в плен, убеждая, что «никого не убивали». Впрочем, эти оправдания не были убедительными.

«Было такое, что мы из одного небольшого подвальчика вытаскивали 8 врагов. Вот, мы идем штурмовать, а их привезли туда, они сидят четверо суток. Все, мы зашли, гранату бросили, а они сидят и не вылезают. Они без мотивации», – вспомнили военные.

Защитники отмечают, что эмоции переполняют их, когда из очередного задания возвращается вся группа да еще и с несколькими пленными. Для ВСУ – это «хорошая мотивация».

«Я бы отметил всю роту – от первого до крайнего солдата, которые выполняли задание. Все, кто участвовал в этой операции, знают цену этого населенного пункта – все через кровь, пот, к сожалению, через раненых и потери. В Клещеевке погибли два военнослужащих из моей роты. Погибли смертью храбрых во время боевого задания», – рассказал один из командиров.

