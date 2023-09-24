Пашинян обвинил своих «союзников» в предательстве

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Мы никогда не предавали наших союзников, но наши союзники, используя нашу уязвимость в вопросах безопасности осуществляют недружественные действия, нарушая при этом нормы этики, морали, а также обязательства и договоры.

Об этом говорится в сегодняшнем обращении армянского лидера Никола Пашиняна к народу.

«Мы решили ратифицировать Римский статут в декабре прошлого года, именно тогда мы поняли, что ОДКБ и другие структуры не в силах гарантировать нашу безопасность. Важно подчеркнуть, что ратификация Римского статута не направлена против третьей стороны», – добавил он.

По его словам, анализ событий показывает, что «системы безопасности и союзники, на которых мы опирались на протяжении многих лет, поставили задачу продемонстрировать наши уязвимости и оправдать невозможность существования независимого государства армянского народа».