Украина уничтожила еще 390 вражеских солдат и 23 артсистемы

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За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали еще 390 российских солдат. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 275850 единиц личного состава. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери России с 24.02.22 по 24.09.23 ориентировочно составили:

личного состава – около 275 850 (+390) человек ликвидировано;

танков – 4662 (+7) ед.;

боевых бронированных машин – 8914 (+2) ед.;

артиллерийских систем – 6233 (+23) ед.;

РСЗО – 789 (+0) ед.;

средства ПВО – 531 (+1) ед.;

самолетов – 315 (+0) ед.;

вертолетов – 316 (+0) ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4888 (+21) ед.;

крылатые ракеты – 1518 (+0) ед.;

корабли/катера – 20 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн – 8734 (+18) ед.;

специальная техника – 914 (+2) ед.