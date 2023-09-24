Украина уничтожила еще 390 вражеских солдат и 23 артсистемы

За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали еще 390 российских солдат. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 275850 единиц личного состава. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери России с 24.02.22 по 24.09.23 ориентировочно составили:
личного состава – около 275 850 (+390) человек ликвидировано;
танков – 4662 (+7) ед.;
боевых бронированных машин – 8914 (+2) ед.;
артиллерийских систем – 6233 (+23) ед.;
РСЗО – 789 (+0) ед.;
средства ПВО – 531 (+1) ед.;
самолетов – 315 (+0) ед.;
вертолетов – 316 (+0) ед.;
БПЛА оперативно-тактического уровня – 4888 (+21) ед.;
крылатые ракеты – 1518 (+0) ед.;
корабли/катера – 20 (+0) ед.;
автомобильной техники и автоцистерн – 8734 (+18) ед.;
специальная техника – 914 (+2) ед.