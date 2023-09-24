Чернышевский: Даже США такого ни разу не делали, а азербайджанская армия смогла (видео)

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Как сообщает Tg-канал Minval – LIVE, бывший депутат Саратовской областной думы от «Единой России», политический аналитик, историк Дмитрий Чернышевский на своем канале в Youtube прокомментировал итоги контртеррористических мер, принятых Азербайджаном в Карабахе, и озвучил свое видение перспектив, которые может принести региону завершение этого длившегося десятки лет конфликта. Приводим его мысли с некоторыми сокращениями.

«Карабахская война завершилась молниеносным разгромом армянских сепаратистов при полном попустительстве правительства в Ереване и отстранении России от всякого влияния на ход событий. Это беспримерный в новейшей военной истории случай, когда одна из сторон буквально за сутки с небольшим добилась полной тотальной победы и военные действия закончились формальной капитуляцией другой стороны. Даже американцы такого ни разу не делали. А азербайджанская армия смогла это сделать. Это и был самый настоящий блицкриг.

Каковы последствия этой войны для Южного Кавказа?» – вопрошает эксперт.

«Первое. Ликвидирован военный конфликт, который отравлял жизнь народам в течение 30 лет.

Второе. Перед Азербайджаном открывается возможность установления прямого сообщения с Турцией, потому что полностью изолированная Армения не имеет другого выхода, как пойти на мир с Баку и по этому мирному договору присоединиться в той или иной форме к транспортной магистрали тюрок от Анкары до Баку и далее в Центральную Азию.

Без военных расходов, которые тяжкой гирей лежали на азербайджанском бюджете, страна может совершить еще более впечатляющий экономический рывок, чем тот, который имел место за последние 30 лет. Представляете, что может сделать Азербайджан, когда на Южном Кавказе полностью воцарится мир. Впервые появилась перспектива полного установления мира в регионе. Это крайне важно.

И последнее. Даже для самого армянского народа, который сейчас испытывает чувство глубокого унижения и горечи от того, что его разгромили, на самом деле, прекращение войны открывает дорогу к миру со всеми соседями и к интеграции страны в общее кавказское экономическое пространство. Лучше дружить с соседями, чем воевать с ними. Это очевидно», – уверен Чернышевский.

«Следует учесть, что Азербайджан не говорит, что надо что-то захватывать. Его интересуют лишь международно признанные границы 1991-го года. Азербайджану нет необходимости воевать. Он имеет абсолютное лидерство в регионе по экономическому развитию, по перспективам, по возможностям. Он может мирным путем по примеру всех современных передовых цивилизаций наращивать и распространять свое влияние и получать преимущество от своего положения.

Учитывая уникальное геоэкономическое положение Азербайджана на перекрестке современных торговых путей плюс наличие нефти плюс разумное управление, можно сказать, что превращение страны в некий «Кувейт на Каспии», при всей условности этого термина, имеющего в виду маленькую страну, добившуюся удивительных экономических успехов – это вполне достижимо для Азербайджана», – утверждает историк.

«И все это становится достижимым после прекращения высасывающего все соки из страны военного конфликта в Карабахе.

Поэтому результаты войны следует считать замечательными и, скорее всего, на Южном Кавказе они открывают дорогу долговременному прочному и процветающему миру. С чем Азербайджан и можно поздравить», – резюмировал он.

