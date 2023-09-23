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Джейхун Байрамов: Извлечет ли Армения урок?

Джейхун Байрамов: Извлечет ли Армения урок?

Предстоящий период покажет, извлекла ли Армения уроки из своих прошлых ошибок или нет.

Об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил в интервью Report в кулуарах 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Что касается процесса нормализации армяно-азербайджанских отношений, то могу сказать, что, несмотря на неконструктивные шаги Армении, Азербайджанское государство привержено мирной повестке, предпринимаемые Азербайджаном шаги, в отличие от шагов Армении, последовательны, систематичны, логичны и основаны на нормах и принципах международного права.

Если Армения прекратит клеветническую кампанию против Азербайджана, прямо или косвенно ставящую под сомнение территориальную целостность нашей страны, и откажется от других вредных подходов, я думаю, что в принципе можно прийти к мирному соглашению в разумные и недолгие сроки. Однако я хотел бы еще раз подчеркнуть, что в этом вопросе весьма важен подход не одной, а обеих сторон, то есть важен и подход армянской стороны к мирному процессу», – подчеркнул министр.

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