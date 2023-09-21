Яшар Гюлер: Турция, как всегда, и сегодня рядом с Азербайджаном

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Турция, как всегда, и сегодня рядом с Азербайджаном. Об этом министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер сказал во время телефонного разговора с министром обороны Азербайджана, генерал-полковником Закиром Гасановым.

Яшар Гюлер поздравил министра обороны Азербайджана с успешным завершением антитеррористических мероприятий.

Министр национальной обороны Турции выразил глубокие соболезнования семьям военнослужащих, ставших шехидами, и пожелал всем раненым скорейшего исцеления.

Генерал-полковник З.Гасанов рассказал о военных успехах, достигнутых в ходе локальных антитеррористических мероприятий в Карабахском регионе Азербайджана по всем направлениям в короткие сроки. Министр обороны особо подчеркнул, что во время антитеррористических мероприятий героизм, мужество и профессионализм наших военнослужащих были высоко оценены президентом Азербайджана, верховным главнокомандующим Вооруженными Силами Ильхамом Алиевым.

В ходе телефонного разговора также состоялся подробный обмен мнениями по ряду других вопросов, представляющих взаимный интерес.