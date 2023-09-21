Алиев и Путин провели переговоры: что известно |
Армяне Карабаха покинули Евлах. Онлайн |
Азербайджанские подразделения в Ханкенди? Заявление Минобороны |
Израильский военный эксперт об операции ВС Азербайджана: 23 часа 43 минуты — мировой рекорд |
Ширинян обратился к президенту Алиеву с просьбой |
Президент Алиев проинформировал Мишеля об антитеррористических мерах в Карабахе |
Азербайджан опроверг ложь армянских военных |
Эрдоган заявил президенту Алиеву о полной поддержке Турции |
Минобороны Азербайджана выразило соболезнования оборонному ведомству России |
Главное Армия

Яшар Гюлер: Турция, как всегда, и сегодня рядом с Азербайджаном

Яшар Гюлер: Турция, как всегда, и сегодня рядом с Азербайджаном

Турция, как всегда, и сегодня рядом с Азербайджаном. Об этом министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер сказал во время телефонного разговора с министром обороны Азербайджана, генерал-полковником Закиром Гасановым.

Яшар Гюлер поздравил министра обороны Азербайджана с успешным завершением антитеррористических мероприятий.

Министр национальной обороны Турции выразил глубокие соболезнования семьям военнослужащих, ставших шехидами, и пожелал всем раненым скорейшего исцеления.

Генерал-полковник З.Гасанов рассказал о военных успехах, достигнутых в ходе локальных антитеррористических мероприятий в Карабахском регионе Азербайджана по всем направлениям в короткие сроки. Министр обороны особо подчеркнул, что во время антитеррористических мероприятий героизм, мужество и профессионализм наших военнослужащих были высоко оценены президентом Азербайджана, верховным главнокомандующим Вооруженными Силами Ильхамом Алиевым.

В ходе телефонного разговора также состоялся подробный обмен мнениями по ряду других вопросов, представляющих взаимный интерес.

Теги:
Из этой рубрики
Субхан Бекиров встретился с командующими ВМС США и Турции
Армия

Субхан Бекиров встретился с командующими ВМС США и Турции

2023/09/21, 13:52
Яшар Гюлер: Турция, как всегда, и сегодня рядом с Азербайджаном
Армия

Яшар Гюлер: Турция, как всегда, и сегодня рядом с Азербайджаном

2023/09/21, 12:56
Азербайджанские подразделения в Ханкенди? Заявление Минобороны
Армия

Азербайджанские подразделения в Ханкенди? Заявление Минобороны

2023/09/21, 12:48
Испания предоставит Киеву новую партию военной помощи
Армия

Испания предоставит Киеву новую партию военной помощи

2023/09/21, 00:43
Украинцы уничтожили вражеские танки (видео)
Армия

Украинцы уничтожили вражеские танки (видео)

2023/09/20, 23:59
США передадут Киеву кассетные боеприпасы, ракеты GMLRS и Javelin
Армия

США передадут Киеву кассетные боеприпасы, ракеты GMLRS и Javelin

2023/09/20, 23:04
Минобороны Азербайджана выразило соболезнования оборонному ведомству России
Армия

Минобороны Азербайджана выразило соболезнования оборонному ведомству России

2023/09/20, 22:40
Президент Алиев: Большая часть вооружения и техники противника выведены из строя
Армия

Президент Алиев: Большая часть вооружения и техники противника выведены из строя

2023/09/20, 20:58
Росмиротворцы попали под обстрел в Карабахе и погибли
Армия

Росмиротворцы попали под обстрел в Карабахе и погибли

2023/09/20, 20:18