Испания предоставит Киеву новую партию военной помощи

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Испания готовит передачу Украине новой партии военной помощи для защиты от российского вторжения. Об этом сообщило министерство обороны страны.

Очередной пакет включает бронетранспортеры, пусковые установки для зенитной техники, зенитные ракеты, военные грузовики, санитарные машины и надувные лодки.

Исполняющая обязанности министра обороны Маргарита Роблес заявила, что Испания удвоит до 4 тыс. человек число украинских военнослужащих, которые пройдут обучение в этом году. Кроме того, в рамках обучения будет организован курс парашютного спорта в аэродинамической трубе и другие спецкурсы для украинских военных сил безопасности.