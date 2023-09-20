Президент Алиев: Большая часть вооружения и техники противника выведены из строя

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Азербайджанские солдаты и офицеры проявили как высокий профессионализм, так и высокие моральные качества. В результате кратковременных локальных антитеррористических мероприятий большая часть вооружения и техники противника были выведены из строя.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев в обращении к народу, его слова цитирует «Азертадж».

«На территории Азербайджана было незаконно размещено более сотни танков, бронетехники и бронетранспортеров, принадлежащих армянской армии. Были размещены средства радиоэлектронной борьбы. Развернуто более двухсот пушечно-артиллерийских установок, новейших зенитных установок. Вопреки трехстороннему Заявлению от 10 ноября 2020 года, Армения уже три года не выводит свои вооруженные силы, живую силу и технику с нашей территории», – заявил глава государства, подчеркнув, что неоднократно возвращался к этому вопросу и выражал законное недовольство Азербайджанского государства.