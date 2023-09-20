Победить за 24 часа. Мы это сделали!

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Новая победа Азербайджана. Сепаратисты сдались — теперь это уже официальная информация, подтвержденная и Минобороны Азербайджана, и источниками в верхушке незаконного режима. В Ханкенди объявлено о готовности сложить оружие и провести встречу в Евлахе без прежних предусловий. Формально, конечно, там пытаются представить дело так, будто бы незаконный режим принял предложение миротворцев, но это не меняет сути. Незаконный режим капитулировал. Более того, заявив, что «достигнуто соглашение о выводе оставшихся подразделений и военнослужащих Вооруженных сил Армении из зоны развертывания российского миротворческого контингента, расформировании и полном разоружении вооруженных формирований “aрмии обороны Нагорного Карабаха” и выводе тяжелой техники и вооружений с территории Карабаха с целью их скорейшей утилизации», армянской стороне пришлось расписаться под тем, что эти части там действительно присутствовали. И самое главное, прекращение антитеррористических мероприятий происходит на фоне принятия остатками незаконного режима условий нашей страны.

Азербайджану на решение этой сложнейшей задачи понадобилось 24 часа. Мощь, ювелирная точность и четкость действий армии, выверенные шаги дипломатии, решимость и железная воля принесли свои плоды. Азербайджан под руководством президента, верховного главнокомандующего Ильхама Алиева действовал по продуманному плану, и новая, уже послевоенная, стратегия принесла свои плоды. Опасная «мина» на нашей территории обезврежена.

Можно ли было закрыть эту страницу без новой серии боевых действий, без ударов с воздуха и антитеррористических мероприятий? Наверное, да, и, наверное, нет. Да, потому что Азербайджан предлагал диалог, реинтеграцию, работу над мирным договором. И нет, потому что на мирные инициативы Азербайджана армянская сторона отвечала вероломством, отказом от встреч, выдвижением абсурдных предусловий. К сожалению, для мира необходима воля обеих сторон, и одна из сторон – Армения — свой путь к миру проходить не желала. К счастью, у Азербайджана хватило сил, дипломатического авторитета и хладнокровия противопоставить этому свою выверенную стратегию, и спасти регион от новой большой крови.

Этому предшествовала большая и для кого-то незаметная работа. Надо было повышать боеспособность армии и не впадать в послепобедную эйфорию. Проработать сценарии новых операций. Провести тонкую и сложную дипломатическую игру и разбить надежды армянской стороны на внешнее заступничество. Наша страна своими силами выполнила пункт 4 Трёхстороннего заявления, согласно которому армянские вооруженные формирования должны были быть выведены из Карабаха уже одновременно с развертыванием российского миротворческого контингента — точно так же, как три года назад своими силами выполняла резолюции СБ ООН. Обезопасила своих граждан. Во-первых, вынужденных переселенцев, которые теперь возвращаются на освобожденные территории. А во-вторых, тех самых армян Карабаха, которых незаконная хунта держала в качестве заложников. Отныне Азербайджан полностью контролирует свою территорию. В нашей стране не осталось никаких «серых зон».

И это ещё одна блестящая победа Азербайджана — уже не в войне, а в локальной антитеррористической зачистке. Но это не меняет ее исторического значения. На Южном Кавказе начинается новая страница истории. И ее опять пишет Азербайджан — под руководством своего президента и верховного главнокомандующего Ильхама Алиева.

Отдел политики Minval.az