Минобороны Азербайджана опровергает армянские фейки

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Информация армянской стороны об обстреле населенного пункта Агдере не соответствует действительности.

Об этом на сегодняшнем брифинге сказал глава пресс-службы минобороны Азербайджанской Республики полковник Анар Эйвазов.

Так же А. Эйвазоф отметил, что информация, распространяемая в некоторых армянских соцсетях о якобы обстреле со стороны ВС Азербайджана колонны мирных жителей, направлявшихся по Лачинской дороге в сопровождении российского миротворческого контингента, не имеет под собой оснований и носит дезинформационный характер.