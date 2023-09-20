Минобороны Азербайджана опровергает армянские фейки

Информация армянской стороны об обстреле населенного пункта Агдере не соответствует действительности.
Об этом на сегодняшнем брифинге сказал глава пресс-службы минобороны Азербайджанской Республики полковник Анар Эйвазов.
Так же А. Эйвазоф отметил, что информация, распространяемая в некоторых армянских соцсетях о якобы обстреле со стороны ВС Азербайджана колонны мирных жителей, направлявшихся по Лачинской дороге в сопровождении российского миротворческого контингента, не имеет под собой оснований и носит дезинформационный характер.