МВД: 10 человек уже приглашены в МВД для разъяснительной беседы

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Выполняются все мероприятия по обеспечению общественной безопасности.

Об этом сообщил начальник пресс-службы МВД Эльшад Гаджиев.

Он отметил, что безопасность гражданских лиц и объектов в зоне проведения антитеррористических операций обеспечивается полицией:

«В армянском сегменте социальных сетей распространяется ложная информация для создания ажиотажа в их пользу. Но это не так. В МВД поступают обращения граждан с поддержкой. Они поддерживают операции. В настоящее время распространяется дезинформация о потерях. Операции на территориях проводятся с высокой точностью».

Эльшад Гаджиев отметил, что около 10 лиц, распространявших ложную информацию, были приглашены в министерство, с ними проведены беседы.

«Мы обращаемся к населению, предупреждаем, чтобы они обращали внимание на распространяемую информацию».