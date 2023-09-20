Эксперт: Ситуация напоминает уничтожение бандитов в Карабахе (видео)

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Как сообщает Tg-канал Minval – LIVE, бывший депутат Саратовской областной думы от «Единой России», политический аналитик, историк Дмитрий Чернышевский на своем канале в Youtube прокомментировал антитеррористические меры, которые принимает Азербайджан в Карабахе и выразил свое мнение о причинах и последствиях происходяшего. Предлагаем его мысли с некоторыми сокращениями.

«Азербайджан начал контртеррористическую операцию (контртеррористические меры – прим.ред.) в Карабахе. Ситуация там обострилась после того, как сепаратисты начали свои игры с получением продовольствия. Они требовали, чтобы им разрешили свободно ездить по Лачинской дороге и возить оружие. В конце концов вся эта история Азербайджану надоела и он принял меры, цель которых – уничтожение сепаратистского режима в Карабахе, который даже сама Армения не признает», – отметил эксперт.

«Вся эта история – это история завершения войны, которую Азербайджан выиграл и по результатам которой установил контроль над своей международно признанной территорией. Это законное право Азербайджана. Никаких «самостийных властей» на территории государства, тем более вооруженных формирований быть не может. Тем более, что Ереван поспешил заявить, что никаких армянских войск на территории Карабаха нет.

Что будет дальше?» – вопрошает Чернышевский.

«Первое. Росмиротворцы там, видимо, как мебель стоят, от них там толку никакого. Они и не пытаются что-то сделать. А все потому, что Пашинян признал принадлежность Карабаха Азербайджану, аналогичную мысль озвучил Путин. Поэтому росмиротворцы не могут вмешаться. Они разъединяют армянские силы и азербайджанские. А тут внутреннее дело Азербайджана. Поэтому не рассчитывайте, что Россия будет вмешиваться.

Второе. Россия не может вмешаться в связи с соотношением сил. Там находится небольшой российский гарнизон, против азербайджанской армии он ни на что не способен. Посылать туда какие-либо вооруженные силы Россия не может, воздействовать на Азербайджан тоже, даже если бы и захотела. А она и не хочет. Поэтому ситуация просто напоминает уничтожение бандитов в Карабахе.

Третье. Перерастет ли это в большую войну? Судя по тому, что Россия не вмешивается, ничего не произойдет. Скорее всего, Путин согласился на разгром карабахских сепаратистов на переговорах с Эрдоганом в Сочи, потому что ему что-то надо было Эрдогану пообещать. Провал на переговорах в Сочи не мог остаться безнаказанным. Эрдоган ответил, хотя и руками азербайджанской армии», – уверен он.

«И последнее. Единственный выход для Армении – помириться со своими соседями. Азербайджан – это Карабах. И что там далее сделает Азербайджан – это его внутреннее дело. Армения должна думать о своем спасении, потому что если она вмешается, ее ждет разгром, и тогда уже под вопросом будет существование самого армянского государства. Поэтому Армения не вмешивается, ибо Пашинян все это прекрасно понимает. Армения может выжить, лишь помирившись с Азербайджаном и Турцией», – отмечает историк.

