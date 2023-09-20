Азербайджан не обстреливал позиции росмиротворцев и не применял ударные беспилотники

Распространенная в некоторых аккаунтах социальных сетей Армении информация об обстреле нашими Вооруженными Силами позиций, принадлежащих российскому миротворческому контингенту, является полностью ложной и носит характер дезинформации.
Об этом говорится в заявлении Минобороны Азербайджана.
«Категорически опровергаем эту информацию», – отмечается в заявлении.
Также ведомство опровергло дезинформацию о якобы использовании нашими Вооруженными силами ударных БПЛА.
«Мы категорически опровергаем эту информацию», – отметили в министерстве.