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Азербайджан не обстреливал позиции росмиротворцев и не применял ударные беспилотники

Азербайджан не обстреливал позиции росмиротворцев и не применял ударные беспилотники

Распространенная в некоторых аккаунтах социальных сетей Армении информация об обстреле нашими Вооруженными Силами позиций, принадлежащих российскому миротворческому контингенту, является полностью ложной и носит характер дезинформации.

Об этом говорится в заявлении Минобороны Азербайджана.

«Категорически опровергаем эту информацию», – отмечается в заявлении.

Также ведомство опровергло дезинформацию о якобы использовании нашими Вооруженными силами ударных БПЛА.

«Мы категорически опровергаем эту информацию», – отметили в министерстве.

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