Иран считает Карабах частью Азербайджана

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Официальный представитель МИД Ирана Нассер Канаани выразил обеспокоенность по поводу эскалации напряженности в Карабахе, призвав стороны соблюдать условия соглашения о прекращении огня и решать вопросы путем диалога, сообщает ИРНА.

«Исламская Республика Иран считает Карабах частью Азербайджана и считает, что его проблемы, включая права и безопасность его жителей, должны решаться в этих рамках и посредством диалога», подчеркнул он.

Канаани, в очередной раз, подчеркнул роль стран региона в содействии разрешению споров мирным путем и напомнил о готовности Исламской Республики Иран провести встречу в формате 3+3 по этому поводу.