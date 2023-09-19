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Китай ограничил поставки дронов в Россию

Китай ограничил поставки дронов в Россию

С начала этого месяца правительство Китая ввело ограничения на поставку в Россию беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) массой более 4 килограммов, весом в 7 килограммов в груженом состоянии и временем полета более 30 минут, а также комплектующие для БПЛА. Об этом пишет «Коммерсант».

По данным издания, ограничения, введенные властями Китая на экспорт дронов, осложнили их поставки в Россию, а также привели к дефициту некоторых комплектующих, в том числе тепловизоров.

Теперь для экспорта оборудования китайский поставщик должен получить лицензию министерства торговли Китая и разрешение таможенной службы, предоставив информацию о конечном получателе. В свою очередь власти проверят получателя на присутствие в санкционных списках, связанных «с военной деятельностью или нежелательными для Китая действиями». «Коммерсант» отмечает, что Китай запретил экспорт любых дронов, если они будут применяться в военных целях. По словам участников рынка, это привело к приостановке поставок даже той продукции, которая не попадает под введенные ограничения.

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