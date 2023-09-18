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Киев получит от Германии военную помощь на 400 млн евро

Киев получит от Германии военную помощь на 400 млн евро

Германия направит Украине очередной пакет военной помощи на 400 млн евро, в него войдут в том числе боеприпасы и бронированные транспортные средства, говорится в заявлении главы Минобороны ФРГ Бориса Писториуса.

«Общая стоимость этого пакета помощи составит 400 млн евро», – приводит «Интерфакс» слова Писториуса.

Он отметил, что в рамках этого пакета Берлин поставит Киеву также средства для разминирования и снаряды. Помимо прочего, пакет помощи включает одежду и генераторы.

СМИ отмечают, что, по словам министра, Германия еще не приняла решения по поводу отправки Украине крылатых ракет Taurus.

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