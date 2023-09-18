Иран надеется на возобновление работы посольства Азербайджана

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Иран оптимистично смотрит на шаги, предпринимаемые в отношениях с Азербайджаном, и надеется на возобновление работы посольства АР в Тегеране.

Об этом заявил на пресс-конференции официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани.

«Процесс переговоров на различных встречах (представителей) двух стран, а также переговоры в области безопасности, судебной и экономической сферах между двумя странами обнадеживают и продвигаются вперед. Мы оптимистично настроены на то, что в результате завершения предпринятых шагов станем свидетелями возобновления деятельности посольства Азербайджана в Тегеране», – приводит слова Канаани агентство ISNA.

Он также отметил, что Тегеран «считает этот процесс желательным и перспективным».