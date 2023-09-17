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Учения США и Армении были запланированы 1,5-2 года назад, заявили в Минске

Учения США и Армении были запланированы 1,5-2 года назад, заявили в Минске

Совместные учения миротворческих подразделений США и Армении Eagle Partner планировались около двух лет назад. Об этом заявил первый заместитель государственного секретаря Совета безопасности Беларуси Павел Муравейко.

«Скажу так, что цикл планирования учения в НАТО двухгодичный. То есть эти учения были намечены или возникли не вчера. Не с бухты-барахты. Они были спланированы заранее, наверное, года два назад или по меньшей мере полтора. И просто армянские коллеги выполняют взятые на себя обязательства, учитывая, что действительно такие учения были спланированы. Мы в Организации [Договора о коллективной безопасности] спокойно смотрим на эти вещи. Как можно лучше изучить противника – только где-то с ним соприкоснувшись. Поэтому армянам это выпало, скажем так, в этом году», – сказал Муравейко в интервью телеканалу СТВ.

Учения миротворческих подразделений Eagle Partner проходят в Армении с 11 по 20 сентября. В них участвуют около 85 американских и 175 армянских военнослужащих.

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