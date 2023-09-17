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Баскетболистки «Нефтчи» уступили Франции и заняли в Монголии 6-е место

Баскетболистки «Нефтчи» уступили Франции и заняли в Монголии 6-е место

Бакинский «Нефтчи» проиграл в 1/4 финала Всемирной женской баскетбольной серии 3х3, проходившей в столице Монголии Улан-Баторе, сообщает «Репорт».

Наша команда преодолела групповой барьер, но не смогла пройти в полуфинал.

«Черно-белые» проиграли сборной Франции со счетом 14:21.

В результате «Нефтчи» стал шестым. Благодаря этому результату бакинский клуб (Эрика Картер, Брианна Фрейзер, Александра Молленхауэр, Дина Ульянова) заработал 24000 долларов.

Бакинский клуб выиграл четыре этапа из 22-х, став первым в Шуше, Нетании (Израиль), Мелилье (Испания) и Дебрецене (Венгрия), напоминает «Азериспорт».

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