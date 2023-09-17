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Россия ответит на усиление военного потенциала НАТО в Арктике

Россия ответит на усиление военного потенциала НАТО в Арктике

Российская сторона примет комплекс мер, в том числе превентивного характера, в ответ на усиление военного потенциала НАТО в Арктике. Об этом заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД Николай Корчунов.

По его словам, курс НАТО по укреплению военного потенциала в регионе свидетельствует о превалировании в альянсе «силовых сценариев по обеспечению собственной безопасности в северных широтах».

Корчунов отметил, что Москва будет исходить в своей реакции из «комплекса необходимых мер, в том числе превентивного характера».

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