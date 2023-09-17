Украинцы за сутки уничтожили 530 вражеских солдат и 15 артсистем

За прошедшие сутки, 16 сентября, украинские военные ликвидировали еще 530 российских военных. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 272320 единиц личного состава.
Об этом сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.09.23 ориентировочно составили:
личного состава – около 272320 (+530) человек ликвидировано;
танков – 4620 (+4) ед.;
боевых бронированных машин – 8828 (+4) ед.;
артиллерийских систем – 6003 (+15) ед.;
РСЗО – 776 (+2) ед.;
средства ПВО – 523 (+2) ед.;
самолетов – 315 (+0) ед.;
вертолетов – 316 (+0) ед.;
БПЛА оперативно-тактического уровня – 4742 (+4) ед.;
крылатые ракеты – 1455 (+0) ед.;
корабли/катера – 20 (+0) ед.;
автомобильной техники и автоцистерн – 8537 (+12) ед.;
специальная техника – 896 (+5) ед.