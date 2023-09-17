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Украинцы за сутки уничтожили 530 вражеских солдат и 15 артсистем

Украинцы за сутки уничтожили 530 вражеских солдат и 15 артсистем

За прошедшие сутки, 16 сентября, украинские военные ликвидировали еще 530 российских военных. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 272320 единиц личного состава.

Об этом сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.09.23 ориентировочно составили:

личного состава – около 272320 (+530) человек ликвидировано;

танков – 4620 (+4) ед.;

боевых бронированных машин – 8828 (+4) ед.;

артиллерийских систем – 6003 (+15) ед.;

РСЗО – 776 (+2) ед.;

средства ПВО – 523 (+2) ед.;

самолетов – 315 (+0) ед.;

вертолетов – 316 (+0) ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4742 (+4) ед.;

крылатые ракеты – 1455 (+0) ед.;

корабли/катера – 20 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн – 8537 (+12) ед.;

специальная техника – 896 (+5) ед.

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