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Украинцы отбили десятки вражеских атак

Украинцы отбили десятки вражеских атак

За прошедшие сутки на фронте произошло более 30 боевых столкновений. Об этом 17 сентября сообщает Генштаб ВСУ.

Отмечается, что россияне нанесли 8 ракетных и 57 авиационных ударов, совершили более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам. Также от ракетных ударов пострадал Харьков. В результате российских атак погибли и есть раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили более 15 частных жилых домов, разрушены лицей и другая гражданская инфраструктура.

Авиационные удары получили населенные пункты Степок Сумской области; Малая Волчья, Плетеневка, Синьковка, Копанки Харьковской области; Новоегоровка, Невское Луганской области; Серебрянка, Спорное, Клещиевка, Авдеевка, Северное, Красногоровка, Пречистовка, Новомихайловка, Старомайорское Донецкой области; Светлая Долина, Малая Токмачка, Орехов и Роботино Запорожской области.

Под артиллерийским огнем также оказались около 100 населенных пунктов Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

По данным Генштаба, в зоне ответственности ОСГВ Север на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях россияне продолжают удерживать группировку войск прикрытия государственной границы. Проводят активную диверсионную деятельность в приграничных районах с целью недопущения опрокидывания украинских войск на угрожающие направления, наращивают плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСГВ Хортица на Бахмутском направлении Силы обороны успешно отразили 13 атак противника в районе Клищиевки Донецкой области. Противник безуспешно пытался прорвать оборону Вооруженных сил Украины в районах Курдюмовки и Андреевки Донецкой области.

По результатам ведения наступательных (штурмовых) действий Силы обороны преуспевают в районе Клищиевки Донецкой области, вытесняют противника с занимаемых позиций.

В зоне ответственности ОСГВ Таврия на Марьинском направлении войска РФ вели безуспешные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области. Совершили 11 неудачных попыток вытеснить украинские подразделения с занимаемых позиций. Кроме того, все атаки врага в районах Северного, Ровнополья Донецкой области и Новодаровки Запорожской области завершились для россиян значительными потерями как в живой силе, так и в технике.

В то же время на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях силы обороны удерживают инициативу, давят на врага, проводят штурмовые действия.

На Мелитопольском направлении ВСУ продолжают наступательную операцию, наносят вражеским войскам значительные потери в живой силе и технике, заставляют врага отходить с занимаемых позиций.

В зоне ответственности ОСГВ «Одесса» на Херсонском направлении украинские защитники продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожать склады обеспечения и наносить успешное поражение по тылам противника.

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