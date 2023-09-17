Украинцы отбили десятки вражеских атак

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За прошедшие сутки на фронте произошло более 30 боевых столкновений. Об этом 17 сентября сообщает Генштаб ВСУ.

Отмечается, что россияне нанесли 8 ракетных и 57 авиационных ударов, совершили более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам. Также от ракетных ударов пострадал Харьков. В результате российских атак погибли и есть раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили более 15 частных жилых домов, разрушены лицей и другая гражданская инфраструктура.

Авиационные удары получили населенные пункты Степок Сумской области; Малая Волчья, Плетеневка, Синьковка, Копанки Харьковской области; Новоегоровка, Невское Луганской области; Серебрянка, Спорное, Клещиевка, Авдеевка, Северное, Красногоровка, Пречистовка, Новомихайловка, Старомайорское Донецкой области; Светлая Долина, Малая Токмачка, Орехов и Роботино Запорожской области.

Под артиллерийским огнем также оказались около 100 населенных пунктов Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

По данным Генштаба, в зоне ответственности ОСГВ Север на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях россияне продолжают удерживать группировку войск прикрытия государственной границы. Проводят активную диверсионную деятельность в приграничных районах с целью недопущения опрокидывания украинских войск на угрожающие направления, наращивают плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСГВ Хортица на Бахмутском направлении Силы обороны успешно отразили 13 атак противника в районе Клищиевки Донецкой области. Противник безуспешно пытался прорвать оборону Вооруженных сил Украины в районах Курдюмовки и Андреевки Донецкой области.

По результатам ведения наступательных (штурмовых) действий Силы обороны преуспевают в районе Клищиевки Донецкой области, вытесняют противника с занимаемых позиций.

В зоне ответственности ОСГВ Таврия на Марьинском направлении войска РФ вели безуспешные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области. Совершили 11 неудачных попыток вытеснить украинские подразделения с занимаемых позиций. Кроме того, все атаки врага в районах Северного, Ровнополья Донецкой области и Новодаровки Запорожской области завершились для россиян значительными потерями как в живой силе, так и в технике.

В то же время на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях силы обороны удерживают инициативу, давят на врага, проводят штурмовые действия.

На Мелитопольском направлении ВСУ продолжают наступательную операцию, наносят вражеским войскам значительные потери в живой силе и технике, заставляют врага отходить с занимаемых позиций.

В зоне ответственности ОСГВ «Одесса» на Херсонском направлении украинские защитники продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожать склады обеспечения и наносить успешное поражение по тылам противника.