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Мать шехида назначена директором школы в Тертере

Мать шехида назначена директором школы в Тертере

Мать шехида Отечественной войны Рашада Мирзали – Афида Мирзаева назначена директором школы.

В связи с этим министр науки и образования Эмин Амруллаев подписал соответствующий приказ. Мирзаева утверждена на должность директора полной средней школы села Талыш Тертерского района. Ранее она долгое время работала учителем математики в средней школе села Гаджигарванд Тертерского района.

Отметим, что Рашад Мирзали (1995 года рождения) стал шехидом 1 октября 2020 года во время боев за Суговушан. Прапорщик Р.Мирзали был посмертно награжден медалями «За Родину», » Храбрый воин», «За освобождение Суговушана» и “За военные заслуги”

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