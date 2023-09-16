Мать шехида назначена директором школы в Тертере

113 Просмотров

Мать шехида Отечественной войны Рашада Мирзали – Афида Мирзаева назначена директором школы.

В связи с этим министр науки и образования Эмин Амруллаев подписал соответствующий приказ. Мирзаева утверждена на должность директора полной средней школы села Талыш Тертерского района. Ранее она долгое время работала учителем математики в средней школе села Гаджигарванд Тертерского района.

Отметим, что Рашад Мирзали (1995 года рождения) стал шехидом 1 октября 2020 года во время боев за Суговушан. Прапорщик Р.Мирзали был посмертно награжден медалями «За Родину», » Храбрый воин», «За освобождение Суговушана» и “За военные заслуги”