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Орбан заявил о «мошенничестве» с вывозом украинского зерна (видео)

Орбан заявил о "мошенничестве" с вывозом украинского зерна (видео)

Премьер Венгрии Орбан заявил о «мошенничестве» с вывозом украинского зерна.

«Мы вывозим зерно из Украины, но оно не попадает в Африку. А трейдеры здесь, в Европе, имея более дешевое, чем венгерское, румынское и польское зерно, вместо того чтобы покупать наше зерно, начинают покупать более дешевое украинское зерно. Бедные африканские дети не видят от этого ни килограмма хлеба. Так что здесь налицо мошенничество», – сказал премьер Венгрии, которая вчера заявила о продлении запрета на импорт украинской сельхозпродукции.

По словам Орбана, по этому поводу ведутся «бои в Брюсселе», чтобы украинское зерно не могло ввозиться в страны Центральной Европы.

«И в этом зерновом вопросе это не европейские, не румынские, не польские, не венгерские, не словацкие, а скорее американские интересы», – добавил Орбан.

Напомним, вчера Еврокомиссия сняла запрет на импорт украинского зерна в ЕС. Но Польша, Венгрия и Словакия уже заявили, что не впустят зерно в свои страны. Пока такого запрета не ввели Румыния и Болгария.

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