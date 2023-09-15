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Армянский военный пожаловался на массовый уход контрактников из-за низких зарплат

Армянский военный пожаловался на массовый уход контрактников из-за низких зарплат

Офицер ВС Армении дал интервью изданию «Грапарак», в котором раскрыл истинное положение дел армянских военнослужащих.

«Эти люди ценой своей жизни охраняют границу, но, грубо говоря, получают зарплату уборщицы. Когда они не на должностях, зарплата составляет 127 тысяч драмов (558 манатов)», – сказал офицер.

Он подчеркнул, что военнослужащие, которые выезжают на позиции на 14 дней, в сложившейся ситуации остаются там месяцами.

Причиной этому названа нехватка кадров, в которой наблюдается отток из-за того, что армяне не собираются рисковать своими жизнями за столь низкие выплаты.

Более того, собеседник издания сообщил, что в роте, которая должна состоять как минимум из 71 человека, на данный момент имеется всего 26 военнослужащих, а остальные места вакантны.

«Контрактники находились на постах 10,5 месяцев в году, и причина – отсутствие смен», – заявил военный.

Офицер привлек внимание к тому, что в таких условиях невозможно проводить аттестацию военных для повышения квалификации и получения новых должностей.

Он заключил: «Как это было во времена Советского Союза, тому, кто мог громче кричать «Да здравствует Сталин!», давали звание и должность, что повторяется и при нынешней власти: кто способен громко кричать: «Ура, да здравствует товарищ Пашинян», тому дают все».

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