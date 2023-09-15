Суровикин обосновался в Алжире (фото)

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Бывший командующий Воздушно-космическими силами (ВКС) России Сергей Суровикин, уволенный из-за связи с ЧВК Вагнер, приехал в Алжир вместе с делегацией Министерства обороны России. Об этом 15 сентября сообщает российское издание «Коммерсант».

Поездку Суровикина в эту африканскую страну собеседники издания связали с тем, что «военно-политическое руководство страны придает большое значение в осуществлении внешней политики восточному направлению».

Также в СМИ предполагают, что Суровикина могут назначить на должность, которая будет иметь отношение к работе на восточном направлении.

Напомним, в октябре 2022 – январе 2023 года Суровикин командовал объединенной группировкой российских войск в Украине, с 11 января 2023 занимал должность заместителя командующего.