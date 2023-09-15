ВСУ заявляют, что разгромили дотла 72-ю бригаду России

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3-я отдельная штурмовая бригада Вооруженных сил Украины утром 15 августа официально сообщила об освобождении села Андреевка Бахмутского района Донецкой области. В результате операции 72-го ОМСБр РФ была разбита дотла.

«В результате молниеносной операции российский гарнизон Андреевки был оцеплен, отрезан от основных сил и уничтожен», – говорится в сообщении, опубликованном на официальном Telegram-канале украинских защитников.

По состоянию на утро пятницы, 15 сентября, бои в районе продолжались. Украинские военные продолжают закрепляться на новых позициях.

За двое суток 3-я ОШБр ликвидировала:

– начальника бригадной разведки противника;

– трех комбатов;

– почти всю пехоту 72-й бригады вместе с офицерами и значительным количеством техники россиян.

Конкретные цифры и другие интересные детали операции наши воины пообещали опубликовать позже.

«Подчеркиваем, подразделения 72-й ОМСБр РФ неоднократно получали весомые потери и поражения от столкновений с 3-й штурмовой ранее. Теперь, после восстановления и перегруппировки, враг потерпел тотальный провал», – написала пресс-служба 3-й бригады.

Там отметили, что взятие и удержание населенного пункта Андреевка – это «путь к прорыву на правом фланге от Бахмута и ключ к успеху всего дальнейшего наступления».

В то же время украинские военные подчеркнули: за результаты этих боев украинские защитники платят высокую цену. «И за кровь каждого нашего бойца будет отплачено только кровью», – заявили представители бригады.