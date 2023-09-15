В Азербайджане снизят пошлины за регистрацию ввозимых в страну мобильных телефонов

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В Азербайджане снижаются ставки государственной пошлины за регистрацию мобильных устройств, ввозимых в страну физическим лицом для личного пользования, пишет Тренд.

Вопрос об этом нашел свое отражение в поправке к закону «О государственной пошлине», которая обсуждалась сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

В соответствии с поправкой размер пошлин предлагается снизить с 20 до 15 манатов для мобильных устройств с рыночной стоимостью не более 100 долларов США, не имеющих функций фото-, видеозаписи и доступа в Интернет, при рыночной стоимости до 100 долларов США – с 30 до 20 манатов, от 101 доллара США до 200 долларов США – с 50 манатов до 30 манатов, от 201 доллара США до 400 долларов США – с 60 манатов до 40 манатов, от 401 доллара США до 700 долларов США – с 70 манатов до 50 манатов, от 701 доллара США до 1000 долларов США – со 100 манатов до 70 манатов, выше 1001 доллара США – со 150 до 100 манатов.