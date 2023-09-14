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Турецкий министр: Зангезурский коридор создаст новые возможности

Турецкий министр: Зангезурский коридор создаст новые возможности

Зангезурский коридор создаст новые возможности для развития экономического сотрудничества на Южном Кавказе.

С данным заявлением выступил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу, которого цитирует TurkicWorld.

«С его запуском пропускная способность Среднего коридора по железной дороге и автомагистрали увеличится, что положительно скажется на росте торговли на транспортной оси Восток-Запад, простирающейся от Пекина до Лондона», – отметил министр.

Он добавил, что с повышением эффективности Среднего коридора стратегическое значение Турции в регионе возрастет.

По его словам, функционирование Зангезурского коридора положительное повлияет на региональную торговлю.

«Ожидается, что увеличение грузоперевозок в регионе положительно скажется на экономическом развитии приграничных провинций Турции, а также увеличении числа компаний, работающих в логистическом секторе», – отметил министр.

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