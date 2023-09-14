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Президент Ильхам Алиев направил поздравление евреям Азербайджана

Президент Ильхам Алиев направил поздравление евреям Азербайджана

Президент Ильхам Алиев поздравил еврейскую общину Азербайджана с новогодним праздником Рош ха-Шана. Об этом сообщает «Азертадж».

В поздравительном послании подчеркивается, что еврейская община, на протяжении сотен лет проживающая в нашей отличающейся этнокультурным многообразием стране и считающая Азербайджан своей родиной, живя в условиях мира и спокойствия, никогда не сталкивалась с антисемитизмом и дискриминацией, стала неотъемлемой частью и равноправным членом нашего общества. Глава государства отметил, что наши граждане еврейского происхождения активно участвуют в общественно-политической жизни республики, не жалеют усилий во имя развития и прогресса нашего общего дома – Азербайджана.

«В Азербайджане, который вносит важный вклад в межцивилизационный и межкультурный диалог в мире, и сегодня, как это было исторически, царят высокая культура сосуществования, образцовые отношения дружбы и братства между представителями разных народов и религий. Обеспечение прав и свобод человека на основе современных демократических принципов, сохранение языка и культуры этнических меньшинств, продвижение мультикультуральных ценностей и традиций толерантности являются основными направлениями нашей государственной политики», – говорится в послании.

Подчеркнув, что Рош ха-Шана – это праздник обновления, радостных вестей и духовной чистоты, глава государства передал еврейской общине Азербайджана самые искренние пожелание: «Передаю всем вам искренние поздравления по случаю этого светлого дня, желаю вашим семьям счастья, вашим домам – достатка».

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