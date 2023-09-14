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Главное Мир

На Лампедузе беженцы дерутся с полицией

На Лампедузе беженцы дерутся с полицией

Беспорядки произошли на итальянском острове Лампедуза, где число нелегальных мигрантов превысило количество местных жителей, передает ТАСС, ссылаясь на местные власти.

По информации властей, эскалация случилась после того, как на остров за два дня прибыли свыше 6 тыс. нелегалов.

Как сообщается, вечером 13 сентября произошли потасовки во время распределения еды в центре временного размещения, который рассчитан на 400 мест и переполнен. Мигранты устроили давку у пункта раздачи еды и воды Красного Креста. Полиция вмешалась в ситуацию, чтобы сдержать толпу.

По данным издания L, в порту Лампедузы произошли схожие эпизоды. Там сотни мигрантов требовали немедленной перевозки их другие места. Полиции также пришлось применить силу для их сдерживания.

Radio-1 уточняет в четверг, что мигрантов продолжают вывозить разными бортами, и на острове остается порядка 4,5 тыс. мигрантов. Местные власти объявили о чрезвычайной ситуации.

Население Лампедузы составляет менее 6 тыс. человек.

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