Сведения об освобождении Андреевки преждевременны (обновлено)

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18:30 Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр отредактировала свой пост в соцсетях об освобождении Андреевки и сообщила, что в «Андреевке ситуация очень тяжелая».

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18:12 Заявление Минобороны Украины об освобождении села Андреевка в Бахмутском районе Донецкой области ошибочно. Об этом сообщила 3-я отдельная штурмовая бригада в Telegram в четверг, 14 сентября.

«Заявление о взятии Андреевки ошибочно и преждевременно. Сейчас продолжаются серьезные и тяжелые бои в районах Клещиевки и Андреевки», – говорится в сообщении.

Украинские военные добавили, что подобные заявления вредны, так как несут угрозу для жизни личного состава и вредят выполнению боевых задач.

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17:22 ВСУ освободили Андреевку – село на южном фланге Бахмута около Клещеевки.

Об этом сообщает Минобороны Украины.