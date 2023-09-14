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Россия и Армения обсудили ситуацию в Карабахе

Россия и Армения обсудили ситуацию в Карабахе

Глава Минобороны Армении и военачальники РФ обсудили ситуацию в Карабахе.

В пресс-службе Министерства обороны Армении заявили, что руководитель ведомства Сурен Папикян, главнокомандующий Сухопутными войсками ВС России генерал армии Олег Салюков и новый командующий миротворческим контингентом РФ в Карабахе генерал-майор Кирилл Кулаков обсудили ситуацию в регионе.

В рамках встречи обсуждалась оперативная обстановка на армяно-азербайджанской границе и в зоне ответственности миротворческого контингента РФ в  Карабахе, а также ряд вопросов, направленных на повышение эффективности российской миротворческой миссии.

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