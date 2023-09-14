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Армянские ВС снова ведут огонь в направлении Нахчывана

Армянские ВС снова ведут огонь в направлении Нахчывана

Позиции азербайджанской армии в направлении Нахчывана подверглись обстрелу.

14 сентября в 14:50 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Хачик Кешишкендского района обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Хавуш Шарурского района Нахчыванской Автономной Республики. говорится в сообщении минобороны Азербайджана.

«Подразделениями нашей армии были приняты ответные меры в указанном направлении», – говорится в информации Минобороны.

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