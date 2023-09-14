Украинцы атакуют на двух направлениях

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Генштаб ВСУ обнародовал информацию о наступлении Сил обороны 13 сентября 2023 года. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

В сообщении отмечается: «Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага и шаг за шагом освобождают оккупированные территории. В результате штурмовых действий Силы обороны имеют частичный успех в районах Клещиевки, Андреевки, Курдюмовки Донецкой области, вытесняют противника с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах».