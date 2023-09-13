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Чернышевский: Пашинян не рискнул начать войну (видео)

Чернышевский: Пашинян не рискнул начать войну (видео)

В Ереване поняли, что они слишком быстро стали «гнать лошадей», могут «доскакаться» до войны, в которой останутся в одиночестве. Пашинян не рискнул. Ему такая кампания, в которой Армения может быть уничтожена, не нужна.

Как сообщает Tg-канал Minval – LIVE, об этом заявил бывший депутат Саратовской областной думы от «Единой России», политический аналитик, историк Дмитрий Чернышевский на своем канале в Youtube.

Он отметил, что единственное, на что Пашинян может пойти – конфликт, в котором окончательно будет разгромлен карабахский клан сепаратистов.

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