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«Позор!»: Хикмет Гаджиев ответил комитету Сената США по международным отношениям

«Позор!»: Хикмет Гаджиев ответил комитету Сената США по международным отношениям

Расистская ненависть конгрессмена Роберта Менендеса к азербайджанцам подрывает глобальную репутацию Конгресса, заявил помощник президента Хикмет Гаджиев в Х (Twitter).

«Вместо того, чтобы ответить на серьезные обвинения в коррупции, конгрессменc лжет сенатскому комитету по международным отношениям, предоставляя ложную информацию и фейковые фотографии. Человек, изображенный на снимке, умер от рака. Сами армяне стыдятся уже использовать эту откровенную ложь после того, как были предоставлены убедительные уголовные и медицинские доказательства. Такого рода лоббизм, явная ложь и расистская ненависть к азербайджанцам и другим людям подрывают имидж и глобальную репутацию Конгресса США. Позор!» – написал Гаджиев в Х (Twitter).

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