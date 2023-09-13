Предотвращен ввоз 6 кг наркотиков из Ирана в Азербайджан

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12 сентября в 13:00 на служебной территории пограничной заставы пограничного отряда «Горадиз» близ села Гарагувендикли Имишлинского района в результате совместной операции и поисковых мероприятий, проведенных Государственной пограничной службой (ГПС) и Государственным таможенным комитетом Азербайджана, предотвращена контрабанда наркотических веществ общим весом 6 кг 210 гр из Ирана в Азербайджан.

Об этом сообщили в пресс-службе ГПС.

По указанным фактам продолжаются оперативно-следственные мероприятия.