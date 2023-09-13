Чубайс не стал отвечать Путину

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Бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс не стал комментировать слова президента России Владимира Путина, который высказался о нем во время Восточного экономического форума. Об этом сообщает ТАСС.

«Я бы не хотел комментировать ничего из сказанного», — сказал Чубайс.

Чубайс не стал комментировать слова Путина о том, что его деятельность во главе «Роснано» с финансовой точки зрения «явно не удалась».

Во время выступления на Восточном экономическом форуме Путин заявил, что не понимает, зачем Чубайс «прячется» в Израиле.

«Мне показали какую-то фотографию из интернета, где он уже не Анатолий Борисович Чубайс, а Моше Израилевич какой-то там живет. Зачем он это делает? Я не понимаю. Чего он удрал. Может быть, связано с тем, что там идут сложные процессы в структуре нанотехнологий, которую он возглавлял долгие годы. Там большая дыра, огромная дыра финансовая. Большие цифры. Но там, слава богу, нет каких-то уголовных дел, преследования», — сказал Путин.