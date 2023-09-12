ООН настаивает на уважении целостности Азербайджана Арменией

411 Просмотров

Мы намерены напомнить Армении о резолюциях Совбеза ООН, которые указывают на суверенитет и территориальную целостность Азербайджана. Армении следует относить к ним с уважением.

Об этом заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, говоря о т.н. «выборах», проведенных армянскими сепаратистами в Карабахском регионе Азербайджана.

По его словам, которые приводит «Репорт», генсек ООН призывает Армению и Азербайджан активизировать усилия по долгосрочной нормализации отношений во имя мира и безопасности в регионе.