Минобороны: Наши профессиональные военнослужащие способны предотвратить любую возможную провокацию (видео)

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Продолжаются надлежащие мероприятия по всестороннему обеспечению подразделений Азербайджанской армии, организации службы войск и дальнейшему улучшению социально-бытовых условий личного состава, сообщили в Министерстве обороны.

В подразделениях, дислоцированных на освобожденных территориях, в соответствии с распорядком дня организуется служба войск и круглосуточное боевое дежурство, ведется непрерывная служба.

До сведения личного состава, привлеченного к боевому дежурству, доносятся правила безопасности, регулярно проводятся занятия для поддержания высокого уровня боевой и морально-психологической готовности военнослужащих. В свободное время военнослужащих информируют об общественно-политической ситуации в нашей стране и в мире.

Личный состав обеспечен одеждой в соответствии с сезоном, свежей и высококалорийной горячей пищей. Наши профессиональные военнослужащие готовы и способны в любой момент предотвратить любую возможную провокацию.